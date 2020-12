Le nouveau costume (high-tech) de Spider-Man !

On attendait le "nouveau look" de Spider-Man , qui avait été teasé lors des sollicitations de Marvel pour mars 2021. Il est désormais connu avec la révélation des couvertures d'Amazing Spider-Man #62 et #63, réalisées par Patrick Gleason.

Il s'agit donc bien d'un nouveau costume pour Peter Parker , que l'on pourrait presque considérer comme une armure, tellement il semble être "high-tech". Le design a été pensé par Dustin Weaver.