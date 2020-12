[Zap' MDCU] Sorties du 23/12/2020: Fin de Gideon Falls

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 16 décembre! Chez Image Comics, c'est la semaine de Jeff Lemire avec un nouveau numéro de Family Tree et surtout l'énorme numéro qui conclut Gideon Falls. Chez Marvel, on est retourné lire King in Black et the Amazing Spider-Man . Chez DC Comics, on continue les events avec le one-shot Death Metal: The Secret Origin et deux nouveaux chapitres de Endless Winter dans Justice League Dark et Black Adam Special. On a aussi été voir la fin de Batman Beyond.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) The Secret Origin Ecrit par Scott Snyder & Geoff Johns Dessiné par Ryan Benjamin, Francis Manapul, Paul Pelletier, Jerry Ordway, Richard Firend & Norm Rapmund Couverture de Ivan Reis & Joe Prado Ecrit par Scott Snyder & Geoff Johns Dessiné par Ryan Benjamin, Francis Manapul, Paul Pelletier, Jerry Ordway, Richard Firend & Norm Rapmund Couverture de Ivan Reis & Joe Prado





(2) Chapter Two: Fall Ecrit par Donny Cates Dessiné par Ryan Stegman Couverture de Ryan Stegman Ecrit par Donny Cates Dessiné par Ryan Stegman Couverture de Ryan Stegman





(1) The End Ecrit par Jeff Lemire Dessiné par Andrea Sorrentino Couverture de Andrea Sorrentino Ecrit par Jeff Lemire Dessiné par Andrea Sorrentino Couverture de Andrea Sorrentino

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Fallen Order Part Five Ecrit par Nick Spencer, Matthew Rosenberg Dessiné par Federico Vicentini, Takeshi Miyazawa Couverture de Marcelo Ferreira & David Curiel Ecrit par Nick Spencer, Matthew Rosenberg Dessiné par Federico Vicentini, Takeshi Miyazawa Couverture de Marcelo Ferreira & David Curiel

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Endless Winter Chapter 7 Ecrit par Andy Lanning & Ron Marz Dessiné par Amancay Nahuelpan & Marco Santucci Couverture de Kyle Hotz Ecrit par Andy Lanning & Ron Marz Dessiné par Amancay Nahuelpan & Marco Santucci Couverture de Kyle Hotz





(2) Black Adam Special - Chapter 8 Ecrit par Andy Lanning & Ron Marz Dessiné par Brandon Peterson & Marco Santucci Couverture de Dale Eaglesham Ecrit par Andy Lanning & Ron Marz Dessiné par Brandon Peterson & Marco Santucci Couverture de Dale Eaglesham





(1) Curtainfall Ecrit par Dan Jurgens Dessiné par Sean Chen & Sean Parsons Couverture de Dan Mora Ecrit par Dan Jurgens Dessiné par Sean Chen & Sean Parsons Couverture de Dan Mora

LES GRANDS DE L'INDé