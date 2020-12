Wonder Woman 3 officialisé par Warner Bros.

On vous annonçait plus tôt dans la journée que les chiffres des premiers jours pour Wonder Woman 1984 étaient plutôt bons sur le marché US, en prenant en compte le contexte sanitaire. Warner Bros. vient de les dévoiler pour les trois premiers jours de sortie, avec 16,7 millions de dollars de recette, ce qui fait bien du film le meilleur démarrage depuis le début de la crise en mars dernier. Un chiffre jugé suffisamment positif par le studio pour lancer officiellement la suite, Wonder Woman 3, toujours avec Patty Jenkins et Gal Gadot !

On commençait à douter de la présence de Jenkins à la réalisation de la suite, notamment parce qu'elle passe sur la franchise Star Wars et qu'elle s'était exprimée sur la distribution en streaming, qu'elle refuserait pour un troisième film. Mais elle sera bien de retour, elle qui avait annoncé avoir encore deux histoires pour sa Wonder Woman .

"Alors que les fans autour du monde continuent à supporter Diana Prince , permettant un démarrage solide pour Wonder Woman 1984, nous sommes enthousiastes de pouvoir continuer son histoire avec nos Wonder Women de la vraie vie, Gal et Patty, qui reviendront pour conclure la trilogie cinématographique telle que planifiée." a déclaré Toby Emmerich de Warner Bros.

Quant au chiffre du streaming sur HBO Max, WB annonce que le film a été vu 12 millions de fois depuis vendredi.