Bon démarrage dans les cinés US pour Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 est arrivé dans les salles de cinéma américaines ce vendredi, en même temps que sur HBO Max, et malgré tout le pessimisme dont on pouvait faire preuve par rapport au contexte sanitaire, le film semble tirer son épingle du jeu. Aucun chiffre n'est pour le moment dévoilé par la Warner Bros., mais d'après les premiers retours, le nouveau volet de la saga Wonder Woman serait en passe de signer le meilleur départ depuis le début de la crise sanitaire qui a fait fermer de nombreux cinémas.

2150 salles sont ouvertes aux États-Unis pour la sortie du film, qui devrait donc lors de ses trois premiers jours battre les records de l'année, détenus par Croods 2 (9,7 millions) et Tenet (9,3 millions de dollars), ce dernier étant également produit par la Warner. Ce serait évidemment un mauvais démarrage en temps normal, mais un score relativement positif en fonction du contexte, établissant même un petit record durant cette crise.

Du côté d'HBO Max, tout n'a pas été rose pour le lancement du film puisque de nombreux utilisateurs ont rapportés des bugs et des ralentissements, dégradant un peu l'expérience de visionnage en streaming. C'était plus ou moins à prévoir avec le lancement d'un film si attendu, et peut-être que cela a poussé quelques personnes à se rendre dans les cinémas. Dans tous les cas, ces chiffres aux prévisions optimistes sont quelque part, on l'espère, une lueur d'espoir pour l'avenir des salles obscures.