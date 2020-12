Spider-Man va changer de costume en 2021

Alors que les sollicitations Marvel pour le mois de mars 2021 sont tombées, la description du numéro Amazing Spider-Man #61 est des plus intriguantes puisqu'elle annonce un nouveau look pour le tisseur ! On peut donc s'attendre à un changement de costume pour Peter Parker , sous la direction de Nick Spencer et Patrick Gleason.

Marvel n'a par contre pas dévoilé la couverture principale du numéro, signée Gleason, mais la variante réalisée par Julian Totino Tedesco. Ce qui laisse présager que la couverture de Gleason affichera le nouveau costume de Spider-Man .

Et ce n'est pas tout, le synopsis du numéro annonce également que Peter Parker se trouvera un nouvel emploi ! De nombreux changements à venir donc, alors que Peter devra affronter les conséquences de l'arc "Last Remains", qui se sera alors terminé.