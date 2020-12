Patty Jenkins revient sur la fin modifiée du premier Wonder Woman

Et n'est pas sûr de revenir pour la suite

Alors que le second volet des aventures de Wonder Woman par Patty Jenkins est en salles depuis à peu près une semaine dans les pays qui le peuvent, la réalisatrice est revenue sur la fin du premier film, qui n'est pas ce qu'elle avait en tête à l'origine, et qu'elle a dû changer pour satisfaire le studio.

La fin originelle du premier film était plus sobre mais le studio me l'a fait changer à la dernière minute. Du coup, c'est toujours un peu décevant que ce soit ce dont tout le monde parle parce que je suis d'accord et j'avais dit au studio que l'on n'avait pas le temps de la faire, mais ça a été ce que ça a été. J'ai fini par l'aimer, mais ce n'était pas la fin originelle du film.

Elle en profite pour énoncer sa satisfaction, cette fois, sur la fin du nouveau film, Wonder Woman 1984.

Cette fois, vous savez ce que j'aime ? J'aime qu'il y ait ces deux aspects à la fin. On a les effets spéciaux, la grosse bataille, dans laquelle j'ai plongé et pris du plaisir à exécuté, et qui m'a satisfaite. La fin est vraiment réduite à l'essentiel. C'était très, très fun. Aucun spoilers, il s'y passe plein de choses, mais c'était vraiment agréable de la construire différemment.

Enfin, lors d'un autre interview, Jenkins a annoncé ne pas être certaine de revenir pour un troisième volet, cela dépendra notamment de la situation sanitaire et des choix de diffusion de la Warner, elle qui a beaucoup défendu une sortie au cinéma et a forcément dû être décue par la diffusion précoce et sur HBO Max.