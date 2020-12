Des débuts logiquement timorés pour WW84 à l'international

Si Wonder Woman 1984 ne sortira que ce vendredi en salles et sur HBO Max aux États-Unis, le film est déjà diffusé dans de nombreux pays à l'international, là où la situation sanitaire rend la chose possible. Les premiers chiffres sont donc tombés après un peu moins d'une semaine, et sont forcément très en-dessous de ce qu'on l'on aurait pu attendre dans un contexte normal. Le film a atteint pour le moment 38,5 millions de dollars, parmi lesquels a grandement participé la Chine, avec plus de 18 millions à elle seule.

La comparaison avec le premier volet de la saga n'aura pas beaucoup de sens, mais à titre de référence, ce dernier avait réalisé un score final de 822 millions. L'autre film Warner Bros. a avoir bravé la pandémie cette année, Tenet, avait lui fait un score de 362 millions de dollars au box-office.

On se dirige donc doucement vers la catastrophe annoncée, en tout cas en terme de rentabilité, parce qu'il y a peu de chance que la marché américain remonte grandement le curseur du box-office, avec une sortie HBO Max en parallèle. En Angleterre, seulement un quart des cinémas peuvent accueillir du public, et le film sera disponible en streaming légal dès le 13 janvier, ce qui sera un coup de massue supplémentaire. Quant à la France, eh bien on attend toujours de savoir quand nous pourrons découvrir le film en salle, pour ceux qui auront la patiente d'attendre jusque-là.