Gal Gadot a été interrogée pour l'enquête sur Justice League

L'enquête WarnerMedia autour des accusations de l'acteur Ray Fisher pour des comportements inappropriés de la production, notamment venant de Joss Whedon, Geoff Johns et Jon Berg sur le tournage de Justice League est désormais conclue. Des actions ont été prises qui restent pour le moment inconnues, mais on risque d'en apprendre un peu plus sur cette enquête au fil des mois qui viennent. C'est dans une interview pour Variety que Gal Gadot (Wonder Woman) révèle avoir été intérogée durant l'enquête.

Je sais qu'ils ont fait une enquête poussée, simplement par rapport au temps que j'ai passé avec eux.

Malgré sa coopération à l'enquête, elle ne sait pas non plus qu'elles sont les actions qui ont été prises ou vont être prises à la suite de celle-ci.

Je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Je suis curieuse de voir qu'elles en seront les conséquences.

Enfin, et peut-être plus intéressant encore, dans une interview sortie hier dans le L.A. Times, Gal Gadot révèle avoir eu ses propres problèmes avec Joss Whedon, et les avoir réglé directement en interne.