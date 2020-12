L'accord entre Marvel Studios et Sony serait prolongé

C'était un vrai évènement dans le paysage cinématographique lorsque les deux studios Sony et Marvel Studios étaient tombés d'accord pour partager Spider-Man , lui permettant ainsi d'intégrer le MCU dans Captain America: Civil War. Cet accord avait été renégocié en 2019 alors que Disney demandait 50% des profits réalisés par les films du tisseur, ce qui avait finalement abouti à un nouvel pour la production du troisième film de la franchise, ainsi qu'une apparition possible dans un autre film.

Selon The DisInsider, ce dernier accord en date serait à présent prolongé, permettant au personnage de Spider-Man de s'installer sur le long terme au sein de l'univers cinématographique de Marvel. Nous n'en connaissons pas encore les détails, et c'est à prendre avec des pincettes pour le moment, mais cela serait cohérent au vu de l'importance que prend le personnage au cinéma, notamment avec un troisième film qui fait beaucoup parler de lui en préparant l'introduction du Spider-Verse. Nous devrions sans doute en apprendre un peu plus sur le sujet dans les semaines qui viennent.

Le prochain film est donc Spider-Man 3, qui n'a toujours pas de titre officiel, réalisé par Jon Watts, avec Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch et de nombreux retours comme Jamie Foxx, Alfred Molina et peut-être même Andrew Garfield, Kirsten Dunst, Tobey Maguire et Emma Stone.