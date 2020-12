Quel avenir pour les Tortues Ninja en France ?

Comme à son habitude, le directeur de publication de HiComics, Sullivan Rouaud, a fait un petit point sur les publications de l'éditeur. Une fois n'est pas coutume, cette fois, la vidéo est une spéciale Tortues Ninja réalisée dans le cadre des trois ans de la licence du côté de HiComics (une vidéo sera effectuée plus tard afin de parler des publications dites "indés"). L'occasion pour Sullivan de faire le point sur la situation mais également de parler avenir. Comme à son habitude, l'idée est de conserver une certaine transparence avec les lecteurs.

On commence avec la bonne nouvelle : l'éditeur continue ! Oui, ce n'était pas forcément une évidence, mais Sullivan confirme que l'éditeur continuera d'éditer les Tortues pour, au moins, les trois ans à venir. La série principale ne s'arrêtera donc clairement pas avec le tome 12 qui vient de sortir. Dans les faits, cela permettra au titre d'arriver au très attendu numéro 100 en VO. A ce moment-là, ils pourraient d'ailleurs choisir de reprendre une publication à zéro puisqu'un cap scénaristique serait passé (ndlr : chut, pas de spoiler !). Cela dit, rien n'est encore décidé. Il s'agit juste d'une piste. A côté de cela, il a également été confirmé que le tome 0 allait être réédité. Cela ne devait pas se faire. Cela devait être un tirage limité mais la demande est là (et, comme le dit Sullivan, cela permet de faire un beau f*** aux spéculateurs). De manière générale, on notera également qu'il a été mentionné que le titre se portait mieux mais sans qu'il rapporte de l'argent pour autant. Depuis le début, il manquait 500 lecteurs sur le titre pour qu'il passe en positif. La situation est meilleure mais toujours pas exceptionnelle dans le sens où il n'en manquerait "plus que" 250-300.

Pour ce qui est des autres séries, il est confirmé que la série Classics reste une très bonne surprise en terme de ventes. Le tome 3 sera donc édité en septembre/octobre 2021. Et, autre bonne nouvelle, il sera accompagné de la réédition des deux premiers tomes (qui sont, actuellement, en rupture éditeur). Au passage, il précise qu'il est possible que cinquante numéros du tome 2 ait eu un défaut d'impression au niveau de la tranche et qu'il sera possible de l'échanger si tel est le cas (pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter la vidéo en fin de news). A l'inverse, il ne pense pas que la série TMNT Universe sera édité en France. Ce n'est pas un "non définitif", mais ce n'est pas dans les tuyaux à l'heure actuelle.

Enfin, il a confirmé que la mini-série Donatello est toujours prévue. Pour ceux qui ont déjà les trois autres mini-séries, ils pourront donc enfin compléter leur collection. Pour ceux qui n'auraient pas pu se procurer tous les titres, il confirme la volonté de l'éditeur de proposer les quatre titres en reliés. Par contre, l'option crowdfunding n'est plus envisageable. Il faudra sans doute passer par une souscription.

Concernant les projets plus éloignés, il est confirmé que le one shot Last Ronin serait édité (sans doute en 2022) et qu'à côté cela, il est possible que les arcs de Mateus Santolouco, City Fall et Vengeance, soient réédités en grand format noir et blanc. Par contre, contrairement à Last Ronin qui est confirmé, rien n'est confirmé pour ce projet autour de Mateus. Il s'agit seulement d'une volonté du directeur de publication.

Pour les intéressés, vous trouverez l'ensemble de ces informations (et plus) dans la vidéo ci-dessous.

Bon visionnage !