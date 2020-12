Daniel Warren Johnson sur une mini-série Beta Ray Bill

Après avoir signé l'excellent Wonder Woman: Dead Earth pour le Black Label de DC Comics, sans oublier les non moins excellents Extremity et Murder Falcon, l'auteur Daniel Warren Johnson a le vent en poupe et débarque chez Marvel ! Il va y réaliser une mini-série sur le personnage de Beta Ray Bill, qui découlera des évènements de l'event King in Black.

La mini-série fera cinqs numéros et nous retrouverons le personnage après son apparition dans la série Thor de Donny Cates, alors qu'il affrontera un Fin Fang Foom possédé par le pouvoir du Dieu Knull.

"Beta Ray Bill est littéralement mon personnage préféré chez Marvel, c'est donc un rêve devenu réalité, et il y a des images dans ce livre que j'attends d'illustrer depuis des années. C'est encore plus excitant que je puisse écrire cette série dans le contexte de l'univers actuel de Thor . Il y a beaucoup à dire sur Beta Ray et je suis impatient de partager mon histoire avec vous tous." nous dit Johnson.

Mike Spicer l'accompagnera aux couleurs, alors que le premier numéro verra le jour en mars 2021.