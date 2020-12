Zack Snyder vise toujours une sortie ciné et rated-R

Alors la version director's cut de Zack Snyder pour le film Justice League devrait arriver lors du premier trimestre 2021 sur HBO Max, le réalisateur exprime son désir de porter le film vers une diffusion dans les cinémas. Il est ainsi revenu sur le choix de la Warner Bros. de diffuser tous ces films de 2021 sur la plateforme de streaming en simultanée de la sortie dans les salles.

Je suis un très grand fan et défenseur de l'expérience cinématographique. C'est un choix audacieux et peut-être que les implications n'ont pas été réfléchies à 100%. J'ai l'impression que beaucoup de gens paniquent durant ce covid. J'espère qu'au final, ce ne sera que ça, une réaction hâtive face au covid et non pas un vrai changement pour bouleverser l'expérience cinématographique. Je pense que l'on s'approchait déjà d'une fenêtre de diffusion idéale pour le cinéma, où il y avait toujours de la promotion après et on n'avait pas encore oublié le film au moment où il sortait en DVD et en streaming. J'avais l'impression que l'on commencait à perfectionner ce rythme de diffusion, mais ça met des bâtons dans les roues de notre travail désormais.