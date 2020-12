Le prochain DCeased est pour avril chez Urban Comics

C'est sur le site internet d'Urban Comics que l'on peut découvrir la chose. Le prochain titre autour du récit DCeased vient d'être annoncé. Il s'agit de DCeased hope at world's end. Prévu pour le 9 avril 2021 pour 15.50€, il contiendra Dceased : Hope at world's end #1-15.

Une fois encore, nous retrouverons Tom Taylor au scénario tandis que le dessin sera assuré par un collectif d'auteurs.

Voici le synopsis :

L'équation anti-vie a infecté plus d'un milliard de personnes sur Terre. De chaque côté de l'échiquier, héros comme vilains, nombreux sont ceux qui lui ont succombé. Immédiatement après la destruction de Metropolis , Superman et Wonder Woman mènent un effort pour endiguer la vague d'infection, préserver et protéger les survivants et essayer d'entrevoir la lumière au bout du tunnel. À l'heure la plus sombre de la Terre, l'humanité fait face à son plus grand défi, ne pas perdre espoir, quand tout semble déjà perdu.