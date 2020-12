[Zap' MDCU] Sorties du 09/12/2020: Batman Black & White #1

Amazing Spider-Man, Crossover et the Last Stories of the DC Universe

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 09 décembre! Chez DC Comics, c'est visiblement la semaine des anthologies avec la nouvelle mini-série Batman: Black and White, le tie-in à Death Metal: The Last Stories of the DC Universe et le one-shot spécial Noël: DC's Very Merry Multiverse. On a aussi continué de lire le crossover Endless Winter avec deux nouvelles parties dans Superman Special et Flash. Chez Marvel, c'est le lancement de S.W.O.R.D. et on continue de lire Amazing Spider-Man et Venom qui est tie-in à King in Black. En indé, on poursuit la lecture de la nouvelle série de Donny Cates, Crossover et de Getting It Together tandis qu'on est retourné voir ce qu'on donnait la série Teenage Mutant Ninja Turtles chez IDW.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(3) The Last Stories of the DC Universe Ecrit par Joshua Williamson, James Tynion IV & Scott Snyder / Jeff Lemire / Mariko Tamaki / Gail Simone / Christopher Sebela / Cecil Castellucci / Mark Waid Dessiné par Travis Moore / Rafael Albuquerque / Daniel Sampere / Meghan Hetrick / Christopher Mooneyham / Mirka Andolfo / Francis Manapul Couverture de Tula Lotay Titans : Together

Hal Jordan & Sinestro : Last Knights

Wonder Woman: The Question

Green Arrow & Black Canary: Dust of a Distant Storm

Aquaman: Whale Fall

Bat-Family: We Fight For Love

Superman: Man of Tomorrow Ecrit par Joshua Williamson, James Tynion IV & Scott Snyder / Jeff Lemire / Mariko Tamaki / Gail Simone / Christopher Sebela / Cecil Castellucci / Mark Waid Dessiné par Travis Moore / Rafael Albuquerque / Daniel Sampere / Meghan Hetrick / Christopher Mooneyham / Mirka Andolfo / Francis Manapul Couverture de Tula Lotay Titans : Together

Hal Jordan & Sinestro : Last Knights

Wonder Woman: The Question

Green Arrow & Black Canary: Dust of a Distant Storm

Aquaman: Whale Fall

Bat-Family: We Fight For Love

Superman: Man of Tomorrow





(2) Last Remains Part Five Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Mark Bagley Couverture de Patrick Gleason Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Mark Bagley Couverture de Patrick Gleason





(1) Kids Love Chains Part 2 Ecrit par Donny Cates Dessiné par Geoff Shaw Couverture de Geoff Shaw Ecrit par Donny Cates Dessiné par Geoff Shaw Couverture de Geoff Shaw

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Mysterium Ecrit par Al Ewing Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Valerio Schiti Ecrit par Al Ewing Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Valerio Schiti





(1) Thirty-Two Seconds Ecrit par Donny Cates Dessiné par Iban Coello Couverture de Iban Coello Ecrit par Donny Cates Dessiné par Iban Coello Couverture de Iban Coello

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) The Demon's Fist / Weight / Metamorphosis / Sisyphus / First Flight Ecrit par James Tynion IV / J.H. Williams II / G. Willow Wilson / Emma Rios / Paul Dini Dessiné par Tradd Moore / J.H. Williams III / Greg Smallwood / Emma Rios / Andy Kubert Couverture de Greg Capullo & Jonathan Glapion Ecrit par James Tynion IV / J.H. Williams II / G. Willow Wilson / Emma Rios / Paul Dini Dessiné par Tradd Moore / J.H. Williams III / Greg Smallwood / Emma Rios / Andy Kubert Couverture de Greg Capullo & Jonathan Glapion





(1) Superman Special - Endless Winter Chapter 3 Ecrit par Andy Lanning & Ron Marz Dessiné par Phil Hester / Marco Santucci Couverture de Francis Manapul Ecrit par Andy Lanning & Ron Marz Dessiné par Phil Hester / Marco Santucci Couverture de Francis Manapul





(1) Chapter 2: Lightning Strike Ecrit par Andy Lanning & Ron MArz Dessiné par Clayton Henry / Marco Santucci Couverture de Clayton Henry Ecrit par Andy Lanning & Ron MArz Dessiné par Clayton Henry / Marco Santucci Couverture de Clayton Henry





(1) DC's Very Merry Multiverse Ecrit par Paul Scheer & Nick Giovanetti / John Layman ./ Ivan Cohen / David F. Walker / Derek Firdolfs & Dustin NGuyen / Sholly Fisch / Tom Sniegoski / Brittany Holzherr / Jay Baruchel / Tom King Dessiné par Steve Lieber / Dani / Eleanora Carlini / Gustavo Duarte / Dustin NGuyen / Vanessa Del Rey / Justin Mason / Todd Nauck / Dominike Stanton / Scott Koblish Couverture de Ivan Reis & Joe Prado It's a Horrible Life / Christmas By Gaslight / To Stop the Star-Conqueress! / Bizarro Love Holiday / Holidays Beyond / Night of the Magi / Have Yourself a Bizarro Little Christmas / Twas the Night / Prez Rickard's Magical Sci-Fi Desolate Souls CLub Holida Ecrit par Paul Scheer & Nick Giovanetti / John Layman ./ Ivan Cohen / David F. Walker / Derek Firdolfs & Dustin NGuyen / Sholly Fisch / Tom Sniegoski / Brittany Holzherr / Jay Baruchel / Tom King Dessiné par Steve Lieber / Dani / Eleanora Carlini / Gustavo Duarte / Dustin NGuyen / Vanessa Del Rey / Justin Mason / Todd Nauck / Dominike Stanton / Scott Koblish Couverture de Ivan Reis & Joe Prado It's a Horrible Life / Christmas By Gaslight / To Stop the Star-Conqueress! / Bizarro Love Holiday / Holidays Beyond / Night of the Magi / Have Yourself a Bizarro Little Christmas / Twas the Night / Prez Rickard's Magical Sci-Fi Desolate Souls CLub Holida

LES GRANDS DE L'INDé





(1) Getting It Together #3 / Sam's Story Ecrit par Sina Grace & Omar Saphi Dessiné par Jenny D. Fine / Sina Grace Couverture de Jenny D. Fine Ecrit par Sina Grace & Omar Saphi Dessiné par Jenny D. Fine / Sina Grace Couverture de Jenny D. Fine