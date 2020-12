Justice League Endless Winter débarque en avril en France

C'est sur le site internet d'Urban Comics que l'on peut découvrir la chose. Le mini event de DC Comics Endless Winter débarquera en France dès le mois d'avril. Vendu 19€, il contiendra les titres US Justice League: Endless Winter #1, The Flash #767, Superman: Endless Winter Special #1, Aquaman #66, Justice League #58, Teen Titans: Endless Winter Special #1, Justice League Dark #29, Black Adam : Endless Winter Special #1, Justice League: Endless Winter Special #2.

Il y a un millier d'années, un dieu nordique répondant au nom de Frost King a menacé le monde et ses habitants. À l'époque, une équipe de héros composée de Black Adam , la Créature du Marais, Hippolyte et Viking Prince s'était rassemblée pour s'opposer à cette ancienne divinité capable de contrôler des écosystèmes entiers. Le combat s'était alors soldée par une victoire... mais à quel prix ? Aujourd'hui, le géant de glace est de retour de son exil, et un blizzard mortel l'accompagne...

Pour rappel, l'event n'est pas encore terminé aux Etats-Unis.