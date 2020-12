Urban Comics annonce la série d'horreur Basketful of Heads

Aux États-Unis, l'éditeur DC Comics a récemment lancé un label consacré à l'univers horifique du scénariste Joe Hill (Locke & Key), intitulé Hill House Comics. La série porte-drapeau de ce label est Basketful of Heads, écrite par Joe Hill et dessinée par Leomacs, avec Dave Stewart aux couleurs. Urban Comics annonce sa publication pour le mois d'avril 2021, dans la collection DC Black Label. Ce sera en un seul tome de 184 pages au prix de 17,5€.

June Branch mène une vie des plus tranquilles... jusqu'au jour où quatre criminels parviennent à s'évader de prison et enlever son petit ami, Liam. Pour leur échapper, June n'a d'autre choix que de se munir d'une arme étrange... une hache viking du VIIIe siècle ! Mais celle-ci est dotée de propriétés bien singulières : à même de décapiter un homme, elle laisse cependant les têtes fendues... conscientes ! Pour sauver Liam, June n'a plus qu'une seule solution : garder la tête (ou plutôt tout un panier de têtes) froide...

Hill House Comics comprend d'autres mini-séries d'horreur par des auteurs de tout horizon dont Mike Carey ou Kelley Jones, et elles pourraient très bien également rejoindre le catalogue d'Urban.