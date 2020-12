C'est avec le coeur lourd que nous apprenons le décès de l'artiste Richard Corben. Drame relié et confirmé notamment par les éditions françaises Delirium, qui ont publié de nombreux travaux de ce grand monsieur, tels que Eerie & Creepy, Ragemoor, Murky World, Grave, Ratgod et bien d'autres. On retiendra également ses grandes oeuvres comme Den ou Bloodstar.

Richard Corben aura marqué le genre de l'horreur dans la bande dessinée avec son style graphique unique tout en rondeur, et pourtant si étrange et terrifiant. Il a reçu le grand prix d'Angoulême en 2018 et fait partie du Hall of Fame des Eisner Awards depuis 2012. Il s'est éteint à l'âge de 80 ans.

Toutes nos condoléances vont bien évidemment à sa famille et ses proches. Au revoir, l'artiste.

Voici le communiqué de Delirium, que vous pouvez retrouver sur Facebook.