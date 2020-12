Une scène post-générique pour Wonder Woman 1984

Dans la pure tradition des films Marvel, mais intégré également par DC et Warner Bros. dans quelques uns de ses films, Wonder Woman 1984 proposera bien la fameuse scène post-générique. S'il n'y a pas encore eu de retours sur celle-ci malgré les premières critiques du film déjà publiées, ce n'est pas étonnant, Patty Jenkins confirme que la scène sera exclusivement présente quand le film sortira officiellement dans les salles et sur HBO Max.

Gardons ça pour le public. Simplement parce que, imaginons, quelqu'un écrit dessus, vous vous direz alors, "Quel était l'intérêt ? Il y avait autant le mettre à la fin du film tout simplement !"

Les scènes post-générique permettent souvent de lancer des choses à venir pour les univers et franchises concernées. L'univers partagé de DC ne semble plus être au goût du jour pour le moment, il y a donc fort à parier que cette scène lance soit le troisième de Wonder Woman , soit le spin-off consacré aux Amazones.

Wonder Woman 1984 sort le 25 décembe aux États-Unis, alors qu'en France la date du 16 décembre semble malheureusement compromise.