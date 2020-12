Le jeu Scott Pilgrim vs. The World de nouveau disponible

Le jeu vidéo Scott Pilgrim vs The World avait été lancé en 2010 pour coincider avec la sortie du film d'Edgar Wright, adaptation du comic book de Bryan Lee O'Malley. Disponible sur Playstation 3 et X-Box 360, le jeu avait disparu des différents stores, apparemment à cause d'un problème de licence. Mais bonne nouvelle il y a, le jeu sera à nouveau disponible dès le 14 janvier 2021 !

Scott Pilgrim vs The World: The Game sera de retour sur PC, PS4, Stadia, Nintendo Switch, et Xbox One. Il n'y aura pas d'améliorations qui permettront de profiter des technologies de ces nouvelles consoles, puisque le jeu est notamment développé en 8-bits. Par contre, il y aura des ajouts avec notamment les deux personnages jouables Knives Chau et Wallace Wells, ainsi que de nouveaux modes de jeu : Battle Royal et Dodge Ball.

Nouvelle chance de défoncer les exs maléfiques de Ramona Flowers !