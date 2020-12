WW84 : VidÃ©o et posters pour la version IMAX

La promotion de Wonder Woman 1984 continue avec cette fois la version qui était supposée être distribuée dans les salles IMAX. Évidemment, avec la pandémie et les peu de salles qui seront ouvertes, ainsi que la diffusion à domicile sur HBO Max, cette version IMAX passera à la trappe. On espère tout de même retrouver un peu de cette qualité avec la version 4K.

Voici donc une petite vidéo expliquant le tournage adapté au format IMAX, ainsi que quatre nouvelles affiches dédiées à la sa distribution.

La sortie française du film est malheureusement assez compromise, on ne sait pas à l'heure actuelle si les cinémas pourront ouvrir d'ici le 16 décembre.