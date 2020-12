Andrew Garfield et Kirsten Dunst de retour dans Spider-Man 3

Une Peter et une MJ en bonus !

C'est l'effervescence autour du prochain film Spider-Man, qui sera le troisième opus de la nouvelle saga, puisqu'après l'annonce du retour de Alfred Molina en Doctor Octopus , il semblerait désormais que nous ayons également le retour d'un Ancien Peter Parker et d'une ancienne Mary Jane Watson ! Collider avance qu'un accord a été trouvé avec Andrew Garfield et Kirsten Dunst pour qu'ils puissent rejoindre à leurs tours le MCU et le prochain film sur le tisseur.

Adrew Garfield a bien sûr interprété Peter Parker dans la saga Amazing Spider-Man , qui a eu droit à deux films, et dont le vilain du second opus, Electro (Jamie Foxx), sera d'ailleurs également de retour. Quant à Kirsten Dunst, elle a immortalisé Mary Jane Watson dans les trois Spider-Man de Sam Raimi.

Il semblerait que Sony et Marvel aient également la volonté de ramener Tobey Maguire et Emma Stone, pour avoir tout le monde, mais ce n'est pas encore officiel pour ces deux-là.

Ça commence à faire du beau monde pour ce film qui devrait donc clairement introduire le Spider-Verse, ça ne fait plus aucun doute désormais.