[Preview VO] DC's Very Merry Multiverse #1

La preview VO de DC's Very Merry Multiverse #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Tom King, Sholly Fisch, Derek Fridolfs, Paul Scheer, Brandon Thomas, Nick Giovanetti, Ivan Cohen, Jay Baruchel et Thomas Sniegoski et est dessiné par Steve Lieber, Scott Hepburn, Dustin Nguyen, Vanesa Del Rey et Eleanora Carlini. Il sort aujourd'hui pour 9.99$.

Joie aux 52 mondes - Il est temps de célébrer la saison des fêtes à travers le DC Multiverse ! Dans dix histoires qui allumeront votre bûche de Noël et piqueront votre lait de poule, Batman découvre les salles éclairées au gaz, Batman découvre les salles éclairées au gaz, Ragman découvre la véritable signification des Saturnales, le président Superman tente de comprendre comment Bizarro a volé Noël et Harley Quinn tente sa chance dans les chants interdimensionnels. Ces sagas saisonnières ne manqueront pas de vous aider à avoir un très joyeux Multiverse !