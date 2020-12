[Preview VO] King in Black : Namor #1

La preview VO de King in Black : Namor #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Kurt Busiek et est dessiné par Ben Dewey et Jonas Scharf. Il sortira le 9 décembre pour 3.99$.

King in Black est une histoire sombre et effrayante de la naissance des plus grands méchants d'Atlantis. Les joueurs : Namor, Lady Dorma d'Atlantis, l'outsider Attuma - tous encore dans leur adolescence - et les plus grands héros de l'Empire Atlante. Cela commence par des alliances et des possibilités, car le peuple d'Attuma peut rejoindre l'Empire... mais ce qui nous attend, c'est une tragédie, une trahison et le déchaînement de magies dangereuses et mortelles. Une plongée profonde dans l'Histoire de Marvel... et la naissance d'une menace qui ne fera que croître au fil du temps.