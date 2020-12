Cloonan partage sa variant cover pour Immortal Wonder Woman

C'était l'une des grosses annonces de samedi, l'équipe de scénaristes qui signera la mini-série Future State: Immortal Wonder Woman , composée de Becky Cloonan et Michael Conrad reprendra les rênes de la série régulière de l'amazone à partir de mars. N'oublions que Cloonan est d'abord dessinatrice, et elle signe une superbe couverture variante pour le second numéro de la série Future State, qu'elle a été ravie de pouvoir enfin partager sur Twitter.

Et en bonus, la dessinatrice Jen Bartel a offert un aperçu d'une planche en cours de réalisation pour le premier numéro de ce Immortal Wonder Woman , qui sortira en janvier.