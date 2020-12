Comme l'an dernier, Wonder Woman 1984 était à l'honneur de la Comic Con Experience au Brésil, et un teaser inédit du film y a été diffusé. Une très belle vidéo qui se concentre sur la princesse Amazone, son combat et ses valeurs.

Nous croisons plus que jamais les doigts pour pouvoir découvrir le film en salles dès le 16 décembre.