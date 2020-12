Zack Snyder's Justice League : une sortie plus tôt qu'on ne le croit ?

A en croire les dires du PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, la sortie de Zack Snyder's Justice League arriverait plus vite qu'on ne le pense.

Dans un post sur le site de WarnerMedia, le PDG fait le point sur 2021 chez HBO Max :

And on the subject of HBO Max, there are so many amazing HBO original series and Max originals I’m excited about. And this little thing called Zack Snyder’s Justice League coming in a few months as well.

Et quant à HBO Max, il y a tellement de contenu originaux HBO et Max pour lesquels je suis excité. Et il y a aussi ce petit truc appelé Zack Snyder’s Justice League qui sort également dans quelques mois.