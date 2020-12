Dafne Keen s'exprime sur l'hypothétique spin-off X-23 et le futur du personnage

Les X-Men au cinéma. Le film Logan. Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen. La belle époque.

Si, aujourd'hui, nous vous proposons de faire un petit retour en arrière si tout simplement parce que l'actrice Dafne Keen, qui tenait le rôle de Laura/X-23 dans le film Logan, a fait une déclaration concernant le possible spin-off autour de son personnage et sa volonté de reprendre le rôle. Comme vous allez le constater, la Fox (à l'époque où elle existait encore) avait bien des projets pour la suite du personnage.

Voici ce que l'actrice a déclaré :

Plusieurs personnes de la Fox m'ont dit qu'il pourrait y en avoir un autre, mais c'était il y a un bon moment déjà, à l'époque où nous tournions le film, et ils ne m'ont plus jamais recontactée.

J'ai l'impression que nous ne sommes qu'au début, il y a bien plus à raconter, et c'est une course de relais. J'entre en jeu quand ils auront écrit et fait la pré-production et auront décidé de faire le film, donc dès qu'ils diront : «Allez», j'irai volontiers à chaque fois. »