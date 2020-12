[Sorties Comics] Vendredi 04 Décembre

Urban Comics



Nouvelle équipe !

À peine sorti de la machine à cauchemars dans laquelle ses adversaires l'avaient piégé, Batman prend la mesure des ennemis qui se dressent devant lui : Bane s'est installé dans le Manoir Wayne et dispose d'une aide inattendue en la personne du Chevalier Noir d'un autre univers, en qui il reconnaît son père, Thomas Wayne. Par Tom KING, Jorge FORNÉS et Mikel JANÍN. Luttant contre une nouvelle génération de la famille Arkham, le protecteur de Gotham City doit bientôt faire face à l'héritage du Faucheur. Par Peter J. TOMASI, Brad WALKER, Travis MOORE et Max RAYNOR. Pendant ce temps, la nouvelle équipe que Batman a formée dans le but de protéger Gotham et le monde en son absence a fort à faire, alors que des surhommes mènent une guerre susceptible de faire de nombreuses victimes. Les Outsiders se lancent dans la bagarre sans se douter qu'ils sont sur le point d'affronter Ra's al Ghul. Par Bryan HILL et Dexter SOY.

Contenu vo : • BATMAN #70, #71, #72 et #73 • DETECTIVE COMICS #1003, #1004 et #1005 • DETECTIVE COMICS ANNUAL #2 • BATMAN AND THE OUTSIDERS #1 à #6

