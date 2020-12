Elliot Page conservera son rôle de Vanya dans la saison 3 de The Umbrella Academy

Pour ceux qui n'auraient pas suivi toute l'affaire, le titre peut être assez complexe à comprendre. Nous allons donc faire un point sur la situation. L'actrice Ellen Page, six ans après avoir annoncé son attirance pour les femmes, a dévoilé pas plus tard qu'hier être transgenre et non-binaire. Du coup, on aurait pu se demander si Ellen, qui a déclaré s'appeler à présent Elliot Page, allait pouvoir conserver son rôle de Vanya Hargreeves au sein de la série TV The Umbrella Academy, étant donné qu'il s'agit d'un personnage féminin. Que les fans de l'acteur se rassurent, la réponse est oui.

En effet, les pages Twitter de Netflix et de The Umbrella Academy ont déjà réagi à l'annonce tout en mentionnant qu'ils étaient fiers d'Elliot. Pour Netflix, cela va d'ailleurs un petit peu plus loin puisque le média est déjà en train de faire le nécessaire pour modifier le nom de l'acteur sur les films/séries dans lesquels il était intervenu. En somme, il n'y a donc aucune raison pour que ce dernier perde son rôle.

A noter également que Nick Adams, le directeur de GLAAD (une association de veille médiatique œuvrant à dénoncer les discriminations et les attaques à l'encontre des personnes LGBT au sein des médias) a rappelé que les acteurs transexuels pouvaient très bien jouer des personnages transgenre et cisgenre.

Pour ceux qui désirent en savoir plus, vous trouverez la déclaration d'Elliot Page ici.