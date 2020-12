Witchblade de retour dans une nouvelle série

La série Witchblade a fait du chemin depuis sa création dans les années 90. Et malgré tout, elle le continue puisqu'elle fera son grand retour en 2021 chez Image/Top Cow. Ce ne sera pas le seul retour, puisque Sara Pezzini, la détentrice des débuts, reviendra aussi. En effet, sa série s'était terminée en 2015 et elle ne faisait pas partie de la série reboot de 2017.

Une campagne de financement participatif a été lancée pour financer le tome 2 cartonné de Witchblade. Pour l'occasion, une des récompenses est le numéro 1/2 de la nouvelle série, écrite par Marguerite Bennett et dessinée par Ariel Kristantina. On nous promet du "cosmique et de la mythologie, de l'horreur et de la sensualité, de la romance et du danger". La couverture de Marc Silvestri, un des créateurs, propose un design remanié de la Witchblade.