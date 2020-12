Joe Russo s'exprime sur le choix de diffusion de Wonder Woman 1984

D'un blockbuster de super-héros et à un autre, le réalisateur d'Avengers: Infinity War et Endgame (entre autres) Joe Russo a été interrogé avec son frère sur le choix de diffusion du film Wonder Woman 1984, qui sortira à la fin du mois en simultané dans les salles de cinéma et sur HBO Max aux États-Unis. Le confrère de Patty Jenkins s'est avéré très favorable au choix fait par la réalisatrice et WarnerMedia.

[Patty Jenkins] a réalisé quelque chose dans lequel elle a mis beaucoup d'amour et de joie, et maintenant elle est prête à le partager avec le monde. Les circonstances font qu'avoir plusieurs options pour le voir est ce qu'il y a de mieux, certaines personnes veulent le voir au cinéma, et d'autres pour des raisons de santé n'ont pas le choix que de le voir depuis chez eux.

Joe Russo va même jusqu'à déclarer que le choix de Jenkins est "osé et courageux".

Je pense vraiment que c'est l'avenir de ce business, qu'il y a de la place à la fois pour le digital et les cinémas et que, d'ailleurs, ils peuvent sans doute s'aider à s'améliorer mutuellement. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui ont plus facilement accès à la VOD qu'aux cinémas, et c'est une manière d'atteindre ces gens-là. Alors en tant qu'artiste, si on souhaite avoir le plus d'yeux possibles, une sortie simultanée en streaming et au cinéma est une manière géniale d'y arriver.

Wonder Woman 1984 sortira aux États-Unis de ces deux manières différentes le 25 décembre, alors qu'en France ce sera un peu plus tôt pour nous, le 16 décembre, si les cinémas peuvent ouvrir d'ici là.