[Zap' MDCU] Sorties du 25/11/2020: The Other History of the DC Universe

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 25 novembre! Chez Marvel, on a testé la nouvelle mini-série Power Pack et on poursuit la lecture des events en cours, à savoir X of Swords dans X-Men et Last Remains dans Amazing Spider-Man . Chez DC Comics, on dit au revoir à Suicide Squad, on est déçu par le one-shot Death Metal: The Multiverse who Laughs et on teste la nouvelle mini-série du Black Label: The Other History of the DC Universe.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) The Revolutionaries Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Bruno Redondo Couverture de Bruno Redondo





(1) X of Swords Chapter 20 Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Mahmud A. Asrar Couverture de Leinil Yu

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Power Pack #1 Ecrit par Ryan North Dessiné par Nico Leon Couverture de Ryan Stegman, J. P. Mayer & Frank Martin





(1) X of Swords Chapter 22 Ecrit par Jonathan Hickman, Tini Howard Dessiné par Pepe Larraz Couverture de Pepe Larraz





(1) Fallen Order Part Four Ecrit par Nick Spencer, Matthew Rosenberg Dessiné par Federico Vicentini Couverture de Marcelo Ferreira & David Curiel

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) The Multiverse Who Laughs Ecrit par Scott Snyder, James Tynion IV & Joshua Williamson / Patton Oswalt / Amanda Conner & Jimmy Palmiotti / Saladin Ahmed / Brandon Thomas Dessiné par Juan Gedeon / Sanford Greene / Chad Hardin / Scot Eaton & Norm Rpmund / Tom Mandrake Couverture de Chris Burnham