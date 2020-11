[Preview VO] Kill a man

La preview VO de Kill a man a été dévoilée. Le numéro est écrit par Steve Orlando, Phillip Kennedy Johnson et est dessiné par Al Morgan. Edité par Aftershock Comics, il sortira le 2 décembre pour 17.99$.

La vérité vaut la peine de se battre pour elle.

Enfant, James Bellyi a vu son père mourir sur le ring en guise de récompense pour avoir insulté son adversaire. Aujourd'hui, James est une star des arts martiaux mixtes au sommet de son art, et l'un des combattants les plus populaires au monde... jusqu'à ce qu'il soit étiqueté "gay" lors de sa conférence de presse pour le titre. Abandonné du jour au lendemain par ses entraîneurs, ceux qui le soutenaient, ses fans et son sport, Bellyi est obligé de se tourner vers la dernière personne qu'il ait jamais voulu revoir s'il veut retrouver sa chance au titre : Xavier Mayne, un gay autrefois combattant solitaire... et l'homme qui a tué le père de James.