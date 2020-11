[Preview VO] Batman/Catwoman #1

La preview VO de Batman/Catwoman #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Tom King et est dessiné par Clay Mann. Edité par DC Comics, il sortira le 1er décembre pour 4.99$.

Tom King reprend enfin son run sur Batman aux côtés de Clay Mann.

Faisant écho aux points de l'intrigue du run épique de King dans Batman , cette histoire est racontée à travers trois chronologies : le passé, lorsque la chauve-souris et le chat sont tombés amoureux pour la première fois ; le présent, où leur union est menacée par l’un des amours perdus de Batman ; et l'avenir, où le couple a une vie et un héritage heureux - y compris leur fille Helena, la Batwoman. Et alors que l'histoire commence, après un long mariage, Bruce Wayne décède, ce qui permet à Selina Kyle de régler un vieux compte. De plus, à chaque étape de leur relation, Bruce et Selina ont un chaperon pour le moins indésirable : le Joker !