Le Violator en père Noël pour une variante de Spawn #313

Le numéro évènement Spawn #313 n'en finit plus de s'offrir des couvertures variantes terrifiantes, et il s'agit peut-être de la plus horrible de toutes alors que l'un des grands ennemis de Spawn, The Violator, est déguisé en... Père Noël !

Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait froid dans le dos...

L'artiste de cette couvertures est Björn Barends, pour le numéro de Todd McFarlane et Carlo Barberi qui sortira le 23 décembre. "Comme Spawn 313 sort deux jours avant Noël, je devais saisir l'occasion de faire une couverture COOL CREEPY !" déclare le créateur de Spawn.