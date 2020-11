WW84 : Nouveau poster et des nouvelles du spin-off

Alors que Wonder Woman 1984 s'apprête enfin à venir jusqu'à nous en cette fin d'année, avec une sortie en France prévue le 16 décembre, si les cinémas ont pu ouvrir d'ici là, l'équipe du film fera une dernière halte en convention virtuelle du côté du Brésil, pour la CCXP. C'est un évènement qui est cher à l'équipe puisqu'ils étaient présents l'an dernier, c'est même là-bas qu'avait été diffusée en exclusivité la toute première bande annonce du film.

Pour l'occasion, une nouvelle affiche du film a été dévoilée, toujours aux couleurs criardes et montrant Diana dans son armure, ailes déployées.

Concernant le film spin-off consacré au peuple des amazones, Patty Jenkins a dévoilé un peu plus d'informations sur ce projet qu'elle a développé avec Geoff Johns.

C'est une histoire que l'on a conçu avec Geoff Johns et que nous avons présenté à la Warner Bros. L'histoire se déroule après que Diana quitte Themyscira, l'île des Amazones, et il y a quelques évènements en lien avec ce qui se passera entre Wonder Woman 1984 et Wonder Woman 3. La production du projet n'a pas encore officiellement débuté, mais j'espère que ça se fera parce que j'adore ce projet.