Reign of X : la prochaine ère des X-Men

Alors que le crossover de la franchise mutant, X of Swords, s'est terminé cette semaine, la prochaine ère pour les X-Men vient d'être annoncée avec Reign of X. Il s'agit donc de la nouvelle étape dans le run de Jonathan Hickman, après House of X, Powers of X et Dawn of X, qu'il a mis en place une nouvelle fois avec tous les scénaristes des titres mutants.

Mahmud Asrar signe une illustration pour l'occasion, que le rédacteur en chef de Marvel, C.B. Cebulski, nous dit de regarder avec attention puisque chaque élément a son importance et sera traité lors de Reign of X.

Reign of X verra la formation de nouvelles équipes, le retour de personnages majeurs, de nouvelles menaces par des vilains classiques et encore plus de révélations importantes qui vont altérer la mythologie des X-Men à tout jamais !

La saga débute en décembre, et voici la liste des titres qui en feront partie : HELLIONS #7 par Zeb Wells et Stephen Segovia, X-FACTOR #5 par Leah Williams et David Baldeon, MARAUDERS #16 par Al Ewing et Valerie Schiti, NEW MUTANTS #14 de Vita Ayala et Rod Reis, EXCALIBUR #16 par Tini Howard et Marcus To, X-FORCE #15 de Benjamin Percy et Joshua Cassara et enfin, forcément, X-MEN #16 par Jonathan Hickman et Phil Noto.