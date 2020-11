Des figurines Dark Nights: Death Metal par McFarlane

L'artiste Todd McFarlane a récemment récupéré une licence pour des produits dérivés DC Comics, ce qui a conduit à la création de McFarlane Toys, qui est plutôt prolifique pour ses débuts. C'est cette fois une collection d'une série encore en cours qui voit le jour, avec les personnages de l'event Dark Nights: Death Metal. On y retrouve ainsi Batman , Superman, Wonder Woman et l'excentrique et dangereux King Robin .

Les figurines ne seront par contre pas disponibles à la vente tout de suite, il faudra attendre le mois de mai 2021.