WandaVision : de nouveaux concept-arts de la Sorcière Rouge en amont de la série

Malgré le report de la série WandaVision au mois de janvier, l'artiste Andy Park a dévoilé une série de concept-arts de Wanda Maximoff.

Avant de replonger dans l'unviers du personnage dans la série Disney+, puis dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness, voici une série d'illustrations retrancant le parcours de la puissante sorcière du MCU. De l'hypnose de Tony Stark à la bataille finale contre Thanos et son armée, ces concept-arts permettent d'apercevoir l'évolution du personnage mais aussi de ses pouvoirs.

Pour rappel, WandaVision sortira sur Disney+ le 15 janvier 2021. Au rythme d'un épisode par semaine, les épisodes seront disponibles les vendredi à 9h (heure française).