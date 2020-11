WandaVision en janvier sur Disney+

WandaVision a enfin une date de sortie. La première série Marvel Studios pour Disney+ sera mise en ligne le 15 janvier 2021 sur la plateforme de streaming. Un court teaser posté sur les réseaux sociaux a fait office d'annonce :

WandaVision se dévoilera donc au public un peu plus tard que prévu puisque jusqu'ici les dernières rumeurs faisaient état d'une sortie avant la fin de l'année. Le tournage s'étant terminé très récemment, il n'est pas étonnant que Marvel Studios s'accorde quelques semaines de plus pour peaufiner le projet et réussir son lancement sur Disney+.

Le début d'une nouvelle ère pour Marvel Studios commence donc à se concrétiser, en attendant des nouvelles de The Falcon & The Winter soldier et Loki également prévues pour 2021.