WandaVision en couverture d'Empire

La date de sortie sur Disney+ désormais dévoilée, Marvel Studios active la campagne promotionnelle pour WandaVision. C'est sur la couverture du magazine Empire que la série s'est affichée, avec Paul Bettany et Elizabeth Olsen devant l'objectif pour la première version et une interprétation plus artistique des personnages pour la seconde.

Deux couvertures au style différent mais qui laissent transparaitre la même idée d'une réalité transformée avec la puissante Wanda Maximoff au centre de tout ça, idée déjà bien présente à travers les différents contenus qui nous sont parvenus jusqu'ici.

Encore quelques petites semaines d'attente pour découvrir WandaVision, la première série Disney+ de Marvel, qui débarquera sur la plateforme le 15 janvier prochain.