Deadpool : le troisième opus a trouvé ses scénaristes

Selon Deadline, Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin sont les scénaristes des prochaines aventures de Deadpool au cinéma.

Les sœurs, connues pour The Great North et Bob's Burgers (pour lequel elles ont remportés un Emmy), ont été choisies par Ryan Reynolds lui-même, qui aurait rencontré un certain nombre de scénaristes. Elles auront la tâche particulière d'amener la franchise dans l'ère post-rachat de la Fox par Disney.

Toujours selon Deadline, le classement R (- de 17 ans aux États-Unis), devrait rester pour cette suite. Il sera alors intéressant de savoir si le film s'intégrera ou non dans la continuité de Marvel Cinematic Universe. Concernant le réalisateur, rien n'est spécifié. David Leitch pourrait faire son retour, mais il semblerait que quelqu'un d'autre prendra les rênes du projet.

La nouvelle a été officialisée par le compte Twitter du film :

Le film n'a toujours pas de date de sortie.