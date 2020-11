Un projet comics pour le batteur de System of a Down

Si System of a Down est mondialement connu, il est déjà moins connu que l'un des membres du groupe est un immense fan de comics. Il s'agit du batteur (qui, techniquement, est également le batteur du groupe Scars in Broadway), John Dolmayan, qui a déjà fait parler de lui à quelques reprises dans le milieu des comics. En effet, l'artiste qui possède un site de vente de comics en ligne mais également un exemplaire d'Action Comics #1 (vendu 317.000 dollars à l'époque), tente l'incroyable aventure de devenir scénariste de comics. Il s'agit d'un projet intitulé Ascencia et qui fait l'objet d'une campagne kickstarter. Le scénariste sera accompagné par Tony Parker au dessin et Blond à la colorisation. Pour ce qui est de la cover, elle sera réalisée par... Jim Lee !

Le projet a déjà obtenu les fonds nécessaires (en moins de deux heures...) mais si vous désirez le soutenir ou voir quelques images, c'est par ici.

Pour ce qui est du concept du comics, vous allez explorer le monde d'Ascencia et découvrir jusqu'où une civilisation peut aller pour obtenir l'immortalité.