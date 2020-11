Aperçu du nouveau Deathstroke de Justice League

Nouveau teasing pour la Snyder Cut de Justice League, mais cette fois ce n'est pas le réalisateur lui-même qui continue à promouvoir son film, mais l'un des acteurs ! Il a été annoncé récemment que Joe Manganiello, qui apparaîssait en tant que Deathstroke dans la scène post-générique de la première version de Justice League, était revenu pour les reshoots de Snyder avec une nouvelle version du personnage qui sera présente dans le film.

En soutien à l'organisation caritative fondée par Snyder en mémoire de sa fille, le Autumn Snyder Tribute Fund, Manganiello a partagé une image totalement inédite de ce nouveau look de Deathstroke . C'est accompagné du message "Les héros et vilains peuvent mettre leurs divergences de côté pour une bonne cause.".

À noter que Ben Affleck a fait la même chose, avec une image de son Batman , et toujours le hashtag #UsUnited.