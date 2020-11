Tous les Avengers en armure dans Mech Strike !

Avengers... It's Morphin' Time!

Vous avez toujours rêvé de voir les Avengers en mode Power Rangers ou Transformers ? Eh bien Marvel va vous faire plaisir. L'éditeur annonce en effet une mini-série intitulée Avengers Mech Strike, qui verra tous les héros de la plus grande équipe de la Terre revêtir des armures pour affronter une grande menace.

La série en cinq numéros sera écrite par Jed MacKay et dessinée par Carlos Magno, alors que Marvel annonce que ce concept des armures ne s'arrêtera pas là, et devrait continuer à travers diverses séries et contenus digitaux sur l'année à venir. Le scénariste ne dévoile pas l'identité du vilain de l'histoire mais laisse échapper que les fans devraient le reconnaître.

Voici les premières pages preview de la mini-série évènement, dont le premier numéro sort en février.

Marvel a également dévoilé une vidéo promotionnelle montrant les plans des différentes armures qui seront portées par les Avengers.