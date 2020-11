[Preview VO] Avengers: Marvels Snapshots #1

La preview VO d'Avengers: Marvels Snapshots #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Kurt Busiek et Barbara Randall Kesel et est dessiné par Staz Johnson. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi pour 4.99$.

Le Marvel Snapshot tour à travers l'Histoire Marvel prend une tournure romantique - et destructrice - sous l'ère Michelinie/Byrne/Perez. Prenez un flic qui débute, ajoutez un nouveau technicien médical d'urgence dans la ville et faites de leur rencontre une bataille dévastatrice entre les Avengers et un robot géant et déchaîné !