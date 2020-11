[Zap' MDCU] Sorties du 11/11/2020: Punchline

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 11 novembre! Chez DC Comics, on assiste au final de la série Hawkman et on a lu les one-shots Punchline et Death Metal: Infinite Hours Exxxtreme!. Chez Marvel, on continue de lire Iron Man et les events en cours avec des chapitres de X of Swords dans Wolverine et Excalibur, ainsi que la suite de Last Remains dans deux épisodes d'Amazing Spider-Man . En indés, on est allé voir la suite de Getting It Together chez Image et le relaunch de Power Rangers chez Boom.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Final Justice Conclusion: In the End Ecrit par Robert Venditti Dessiné par Fernando Pasarin & Oclair Albert Couverture de Mikel Janin

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) X of Swords Chapter 16 Ecrit par Gerry Duggan, Benjamin Percy Dessiné par Joshua Cassara Couverture de Adam Kubert





(1) Last Remains Part Three Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Patrick Gleason Couverture de Patrick Gleason





(1) X of Swords Chapter 15 Ecrit par Tini Howard Dessiné par Phil Noto Couverture de Mahmud A. Asrar & Matthew Wilson





(1) 52.LR - Fallen Order Part Three Ecrit par Nick Spencer, Matthew Rosenberg Dessiné par Federico Vicentini Couverture de Marcelo Ferreira & David Curiel

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Center Stage Ecrit par James Tynion IV & Sam Johns Dessiné par Mirka Andolfo Couverture de Yasmine Putri





(1) Infinite Hour Exxxtreme! Ecrit par Frank Tieri, Becky Cloonan & Sam Humphries Dessiné par Tyler Kirkham, Denys Cowan & Bill Sienkiewicz & Rags Morales Couverture de Kyle Hotz

LES GRANDS DE L'INDé