WW84 : Un passage rapide au cinéma puis HBO Max ?

Le sort du film Wonder Woman 1984 est toujours en réflexion du côté de la Warner Bros., pour tenter d'en tirer le meilleur profit dans un contexte sanitaire qui a décalé la sortie du film à de nombreuses reprises. La suite des aventures de l'amazone est pour le moment prévue pour le jour de Noël (nouvel an en France), une date qu'il est difficile d'imaginer conservée, et que tout le monde s'attend à voir repoussée à nouveau. Pourtant, Warner Bros. aurait dans ses plans de la conserver, mais avec une particularité.

Le studio penche actuellement sur deux solutions : la première serait effectivement un nouveau décalage de la date, jusqu'à l'été 2021, ce qui semblerait le plus sûr. L'autre option, conserverait cette date de Noël mais avec un passage assez rapide dans le cinémas (ceux ouverts, en tout cas), pour une diffusion dans la foulée sur la plateforme HBO Max, et ce dès janvier 2021.

On se retrouve donc avec cette option du streaming qui repointe le bout de son nez, ce que Patty Jenkins, réalisatrice du film, se refusait d'envisager dans des interviews où elle déclarait qu'il était important de vivre ce film au cinéma et de faire vivre les salles de cinés. Ce passage éclair dans les salles en décembre serait-il le moyen d'essayer de contenter tout le monde, même si l'échec s'annonce assuré ?