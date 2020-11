Une suite pour Bloodshot avec Vin Diesel

Bloodshot est l'un des rares films de super-héros à être sortis cette année, adaptation du comic book de l'éditeur américain Valiant. Sorti en plein début de pandémie, il en a forcément souffert avec des chiffres décevant, mais le CEO de DMG, Dan Mintz, assure que cela n'empêchera pas la société mère de Valiant de tenter le coup avec une suite, pour laquelle Vin Diesel a déjà re-signé. Selon lui, les chiffres du streaming et de la VOD permettent de rester optimiste.

Je pense que Bloodshot est un vrai succès sur ces aspects-là. Beaucoup de gens l'ont vu et il s'en est bien sorti par la suite mais on ne pas utiliser les mêmes mesures, pre-covid, pour l'évaluer. Est-ce que Vin Diesel et les autres vont continuer ? Oui, parce qu'il s'en est bien sorti et l'accueil a été très bon, c'est juste que les retours se sont faits de manière non-transparente, à l'inverse d'un contexte plus transparent commes les chiffres du box-office.