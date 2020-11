La franchise Hellboy en comics a encore de beaux jours devant elle, et le prochain projet le prouve puisque nous allons explorer l'enfance du héros venu des enfers. Mike Mignola va signer une mini-série sur la jeunesse d'Hellboy, intitulée Young Hellboy: The Hidden Land, qu'il co-écrit avec Tom Sniegoski, et dont la partie graphique sera signée Craig Rousseau, Dave Stewart et Clem Robins.

Dans cette histoire en quatre numéros, nous suivrons une aventure d'Hellboy enfant accompagné par son père adoptif, le professeur Bruttenholm, alors qu'ils se retrouvent perdus sur une île déserte après un long voyage. "Ils se retrouvent rapidement confrontés à toutes sortes de monstres, et même lorsque l'étranger qui les aide s'avère être l'un des héros de Hellboy, ils ne sont pas autant en sécurité qu'ils le pensent."

Mignola et Stewart signent la couverture du premier numéro, qui sort le 17 février 2021, les suivants auront des variantes de Rachele Aragno, Wylie Beckert, et Anthony Carpenter.